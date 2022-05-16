Rusya: İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı, bizi endişelendiriyor

Rusya: İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı, bizi endişelendiriyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, iki ülkenin askeri ittifakta yer alma isteğine değindi. Peskov, "Bu, bizi endişelendiren bir konu" dedi.

Moskova yönetimi, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya üyelik sürecini yakından takip ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, durumu değerlendirdi.

"Bizi endişelendiren bir konu"

Peskov, Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'le herhangi bir sınır anlaşmazlığının bulunmadığına dikkati çekti.

Rus sözcü, süreç nedeniyle endişe duyduklarını vurgulayarak, "Bu, bizi endişelendiren bir konu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının, mutlak suretle sağlanması gereken güvenliğimiz açısından ne tür sonuçları olacağını çok yakından izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna NATO'ya katılsaydı..."

AA'nın haberine göre; Peskov, "Öte yandan, Ukrayna NATO'ya katılsaydı Rusya NATO üyesi bir devletle sınır anlaşmazlığı yaşayacaktı ve bu da tüm bölgede ciddi güvenlik tehlikeleri yaratırdı." diye konuştu.

"İkna olmadık"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının olası sonuçlarının derinlemesine incelenmesi gerektiğini anlatan Peskov, "Finlandiya ve İsveç'n NATO'ya katılımının kıtamızdaki (Avrupa) güvenlik mimarisini güçlendireceğine veya iyileştireceğine ikna olmadık." dedi.