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    Rusya, İtalya'ya doğalgaz akışını durdurdu

    ENI'den yapılan açıklamada, "Tarvisio giriş noktası üzerinden gaz arzı sıfır olacak" denildi.
    • 01.10.2022 - 16:27
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    Rusya, İtalya'ya doğalgaz akışını durdurdu

    İtalya, Rusya'dan gelen doğalgaz akışının kesildiğini duyurdu.

    Açıklama, enerji şirketi ENI'den geldi.

    Yapılan yazılı açıklamada, "Gazprom, bugün için talep edilen gaz miktarını temin edemeyeceğini bildirdi. Avusturya üzerinden gaz akışının mümkün olmadığını belirtti.

    "ENI'ye Rus gazı arzı sıfır olacak"

    Dolayısıyla bugün Tarvisio giriş noktası üzerinden ENI'ye Rus gazı arzı sıfır olacak. ENI, gaz arzının sağlanması durumunda güncelleme geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

    Konuyla ilgili İtalyan ANSA ajansına konuşan bir ENI yetkilisi de bugün itibarıyla Gazprom'un ENI'ye gaz akışını sağlayamadığını aktararak Avusturya'nın Slovakya üzerinden gaz temin ettiğini, buradan İtalya’ya gaz akışının yeniden başlaması için Gazprom ile temas halinde olduklarını söyledi.

    Rusya'dan İtalya'ya gaz kesintisi

    İtalyan basınında da çıkan haberlerde, halihazırda Rusya'dan İtalya'ya gaz akışının toplam gaz arzına kıyasla yüzde 10'dan az olduğu, Tarvisio'daki nakil noktasındaki kesintinin mevcut durumda büyük değişikliğe yol açmayacağı belirtildi.

    Rusya, İtalya ya doğalgaz akışını durdurdu #1

    Tedariki çeşitlendirme arayışları

    AA'nın haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından İtalya, gaz tedarikini çeşitlendirme arayışına girişmişti.

    Cezayir ve Angola gibi ülkelerle gaz alımlarını artıran İtalya, Rus gazına olan bağımlılığını temmuz itibarıyla yüzde 40'tan yüzde 25'e düşürmüştü.


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