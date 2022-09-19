Rusya, İzyum'daki toplum mezar suçlamalarını reddetti

Dmitriy Peskov, Rusya'nın İzyum şehrinde Ukrayna askerlerini toplu mezarlara gömdüğü iddialarını yalanlayarak, "Buça'daki senaryonun aynısı" dedi.

Ukrayna’nın Rus ordusundan geri aldığı Harkiv bölgesindeki İzyum şehrinde, tüm dünyanın kanını donduran toplu mezar görüntüleri geniş yankı bulmuştu…

Rus askerlerinin Ukrayna askerlerini toplu mezarlara gömdüğüne dair görüntüler, büyük bir kitleye yayılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya yönelitilen suçlamaların ‘yalan’ olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

“Her şey bir senaryoya göre gelişiyor”

AA’nın haberine göre; Peskov, "Bu Buça'daki senaryonun aynısı. Her şey bir senaryoya göre gelişiyor. Bu bir yalan ve elbette tüm bu hikayede gerçeği savunacağız." ifadelerini kullandı.

İzyum'da bulunan toplu mezardan cenazeler çıkarılıyor VİDEO ARŞİV



Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyareti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan’a yaptığı ziyareti değerlendiren Peskov, sözde ve popülist değil, eylemde ve gerçekte olan her şeyin Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine ve sınırdaki durumun istikrarına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Bu şekilde eylemlerin hepsinin memnuniyetle karşılanabileceğini dile getiren Peskov, “Bu tür şatafatlı eylemler ve ifadeler normalleşmeye gerçekten katkıda bulunabilir mi göreceğiz. Zamanla her şey netleşecek.” diye konuştu.

“Rus topraklarına yönelik herhangi bir iddia uygun bir cevap alacaktır”

Ukraynalı yetkililerin, Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın Batı’dan alınacak uzun menzilli füzelerle bombalanabileceğine yönelik açıklamalarına da cevap veren Peskov, “Rus topraklarına yönelik herhangi bir iddia uygun bir cevap alacaktır.” dedi.

Rusya’nın Donbas’taki sözde yönetimlerin bağımsızlığını tanıdığını hatırlatan Peskov, bu yönetimlerin güvenliklerinin sağlanması için Rusya’dan yardım istediğini ve Moskova’nın bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Ayrıca Peskov, Almanya’yı kastederek Moskova’nın dost olmayan bazı ülkelerle her şeye rağmen iletişiminin sürdüğünü ifade etti.