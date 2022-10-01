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    Rusya, kadınları seferberlik kapsamına dahil etmeyecek

    Putin'in askerlikle ilgili çağrısının yankıları sürüyor. Bakan Şoygu, kadınların seferberliğe katılmayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 15:58
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    Rusya, kadınları seferberlik kapsamına dahil etmeyecek

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 300 bin yedek askeri kapsayan kısmi seferberlik kararını değerlendirdi.

    Seferberliğe katılanlar kadar, Rusya'yı terk edenler de var.

    Şoygu: Kadınları çağırmayacağız

    Kadınların askere alınıp alınmayacağı konusunu değerlendiren Şoygu, "Hayır. Gelecek planlarında bu yok." dedi.

    Şoygu, sadece erkeklerin seferberlik kapsamına alındığını belirterek, "Kadınları çağırmayacağız." diye konuştu.

    Seferberlik denetimi yapıldı

    TASS'ın haberine göre, Rus Bakan, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin ve Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov ile birlikte, seferberlik hazırlıklarını inceledi.

    Sergey Şoygu, askere çağrılan vatandaşlar ve gönüllüler için konaklama yerlerini bizzat denetledi.

    Putin: Hata varsa düzeltin

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu süreçte yapılan hataların düzeltilmesi için talimat vererek, "Bir hata yapılırsa, bu düzeltilmeli ve uygun bir gerekçe olmadan askere alınanlar evlerine geri gönderilmeli." demişti.

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