Rusya, Kaliningrad'da tatbikata başladı

Rusya'nın, Avrupa Kıtası'ndaki tek toprağı olan Kaliningrad'da, Baltık Filosu tarafından bin 500 asker ile tatbikat başlatıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Baltık Filosu, Rusya'nın Avrupa'daki tek toprağı olan Kaliningrad'da bin 500 asker ile tatbikata başlandığını duyurdu.

Aynı zamanda Rus anakarasından ayrı bir nokta olan Kaliningrad'ın Baltık Denizi kıyılarında başlayan tatbikatta 10'dan fazla savaş gemisi ve 100'den fazla askeri aracın görev alacağı aktarıldı.

"Bin 500'den fazla askeri personel, 10'dan fazla savaş gemisi ve hava birimleri katılacak"



Baltık Filosu'ndan tatbikata ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kaliningrad bölgesinde, komuta ve idari tatbikata bin 500'den fazla askeri personel, 10'dan fazla savaş gemisi ve hava birimleri katılacak. Tatbikatın bir parçası olarak donanma taktik grupları belirlenen zamanda üslerinden ayrılacak ve filo kuvvetlerinin eğitim görevlerini yerine getirmek için Baltık Denizi'nde belirlenmiş bölgelere konuşlanacak. Tatbikat sırasında Baltık Denizi'ndeki gemi grupları hayali düşman gemilerine ve uçaklarını vurmak için top ve füze atışları yapacak" denildi.

Açıklamada Bastion ve Bal tipi kıyı füze sistemlerinin kullanılacağı belirtildi.





Pantsir-S Hava Savunma Sistemleri ile tatbikat yapıldı

Bugün başlayan askeri tatbikatta Pantsir-S Hava Savunma Sistemleri ile tatbikat gerçekleşti.

İHA'nın haberine göre, Baltık Filosu Basın Servisi'nden tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Baltık Filosunun hava savunma birimleri, planlanmış tatbikat sırasında alçaktan uçan ve düşük hızlı hedefleri yakalama görevlerini yerine getirdi. Filonun hava savunma sisteminin nesnelerini, radar istasyonlarının mürettebatını ve savaş görevini üstlenen Pantsir-S hava savunma füze sistemini korumak için, şartlı bölgeye yakın uçan bir grup hava hedefini keşfetti ve koşullu olarak imha etti" denildi.



