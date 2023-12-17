Finlandiya'nın NATO'ya alınmasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Onlar (Batı) Finlandiya'yı NATO'ya sürüklediler. Onlarla herhangi bir anlaşmazlığımız oldu mu? 20. yüzyılın ortalarında olanlar da dâhil olmak üzere bölgedeki tüm anlaşmazlıklar çoktan çözüldü. Orada hiçbir sorun yoktu, şimdi olacak. Çünkü orada askeri bölge oluşturacağız ve belirli miktarda askeri birimi oraya sevk edeceğiz.
ifadelerini kullanmıştı.
Ukrayna - Rusya savaşı devam ederken, batı sınırlarını korumayı amaçlayan Rusya'dan bir hamle daha geldi.
Rusya'nın batısındaki Kaluga bölgesinde bulunan Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı Kozelskiy Birliğinin, silahlandırılmaya devam edildiği belirtildi.
Nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası füze yerleştirildi
Bu kapsamda, Kaluga bölgesindeki fırlatma deposuna, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik Yars füzesinin yerleştirildiği ve askerler için gerekli altyapının oluşturulduğu ifade edildi.
Balistik Yars füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 hedefi vurabildiği ifade ediliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, kasım ayında da aynı depoya Yars füzesi yerleştirdiğini, Orenburg bölgesindeki fırlatma deposuna ise nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası hipersonik "Avangard" füzesinin yerleştirildiğini bildirmişti.
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