AA & Ensonhaber

Finlandiya'nın NATO'ya alınmasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,

Onlar (Batı) Finlandiya'yı NATO'ya sürüklediler. Onlarla herhangi bir anlaşmazlığımız oldu mu? 20. yüzyılın ortalarında olanlar da dâhil olmak üzere bölgedeki tüm anlaşmazlıklar çoktan çözüldü. Orada hiçbir sorun yoktu, şimdi olacak. Çünkü orada askeri bölge oluşturacağız ve belirli miktarda askeri birimi oraya sevk edeceğiz.