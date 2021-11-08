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    Rusya: Karadeniz'de her türlü provokasyona hazırız

    Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in ABD gemisiyle ilgili açıklamasını anımsattı. Lavrov, "NATO ile ilişkilerimizde her türlü provokasyona karşı hazırlanmaya alışkınız" dedi.
    • AA
    • 08.11.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 17:01
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    Rusya: Karadeniz'de her türlü provokasyona hazırız

    ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Karadeniz'e geçmesi, Rusya'da geniş yankı uyandırdı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuelalı mevkidaşı Felix Plasencia ile görüşmesi sonrasında konuyu değerlendirdi.

    "RUSYA'YI KONTROL ALTINA ALMA POLİTİKASI"

    NATO’nun askeri tatbikatlarının Rusya’yı kontrol altına alma politikası oluşturma arzusuyla bağlantılı olduğunu kaydeden Lavrov, ABD’nin Bulgaristan ve Romanya’da oluşturmak istediği deniz üslerinin de bu yönde olduğunu kaydetti.

    PUTİN'İN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

    Lavrov, ABD donanmasına ait USS Mount Whitney savaş gemisinin Karadeniz’e girmesiyle ilgili gerekli tepkiyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “Her türlü gelişmeye hazırız.” şeklindeki açıklamasıyla verdiğini dile getirdi.

    "HER TÜRLÜ PROVOKASYONA HAZIRIZ"

    Rus bakan, “Uzun yıllardır NATO ile ilişkilerimizde her türlü provokasyona karşı hazırlanmaya alışkınız. Bu hazırlığın tam sağlandığına sizi temin ederim.” dedi.

    Rusya: Karadeniz de her türlü provokasyona hazırız #1

    UKRAYNA İLE YAŞANAN KRİZ

    Ukrayna’nın doğusundaki kriz ile ilgili de değerIendirmelerde bulunan Lavrov, Normandiya Formatı’nda Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın tarihinin netleşmediğini belirtti.

    11 Kasım’da herhangi bir toplantı olmayacağını ve yeni bir tarihin de müzakere edilmediğini kaydeden Lavrov, Ukrayna tarafının Normandiya Formatı’ndaki önceki kararları nasıl uyguladığına bakarak böyle bir toplantının sonucunun ne olacağını anlamak gerektiğini dile getirdi.

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