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    Rusya: Karadeniz'deki ABD gemisini izliyoruz

    Moskova yönetimi, geminin yapacağı manevraları izlemeye aldıklarını duyurdu.
    • AA
    • 04.11.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 14:40
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    Rusya: Karadeniz'deki ABD gemisini izliyoruz

    Rusya'dan, Karadeniz'e giren ABD donanmasına ait "Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisine dair açıklama geldi.

    Rusya Savunma Bakanlığı, gemiyi izlemeye aldıklarını duyurdu.

    ABD GEMİSİ KARADENİZ'DE

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD donanmasına ait geminin, bugün Karadeniz’e girdiği belirtildi.

    GEMİNİN MANEVRALARI TAKİP ALTINDA

    Açıklamada, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasının, Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.

    Rusya: Karadeniz deki ABD gemisini izliyoruz #1
    (AFP)

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