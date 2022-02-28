Rusya: Kayıplarımız Ukrayna'dan daha az

Devam eden askeri operasyonlara yönelik Rus tarafından yapılan açıklamada, kayıpların Ukrayna’dan daha az olduğu belirtildi. Savunma Bakanlığı, vurulan noktaları açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 5’inci gününde de devam ediyor…

Ülkenin birçok kentinden patlama sesleri yükselirken başkent Kiev de düşme tehlikesi ile karşı karşıya.

Birçok Ukraynalı vatandaş güvenli bölgelere gidebilmek içi yaşadıkları bölgelerden ayrılırken, bazıları ise sığınaklarda kısıtlı imkanlar içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyona yönelik son duruma ilişkin açıklamalar yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov son yaptığı açıklamasında, Rusya tarafından ilk günden itibaren Ukrayna’ya büyük zararlar verildiğini aktardı.

67 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ VURULDU

Bakanlık açıklamalarında şu ifadelere yer verildi: Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rus silahlı kuvvetleri, Ukrayna’da bin 67 askeri altyapı tesisini vurdu.

56 RADAR İSTASYONU İMHA EDİLDİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 27 komuta ve iletişim merkezi, 38 uçaksavar ve savunma sistemi ve S-300 sistemleri, Buk-M1 ve OSA, 56 radar istasyonu imha edildi. Operasyonun başından beri 254 tank ve diğer zırhlı araçlar, 31 uçak, 46 çok amaçlı roketatar, 103 top ve havan, 164 adet özel askeri araç imha edildi.

“KAYIPLARIMIZ UKRAYNA’NIN KAYIPLARINDAN DAHA AZ”

Ukrayna’da milliyetçilere karşı savaştıklarını savunarak, bu grupların internet yazışmalarını, konumlarını ve hareketlerini takip ettiklerini ifade eden Konaşenkov, “Kayıplarımız milliyetçiler tarafından öldürülenlerden ve Ukrayna silahlı kuvvetleri arasındaki kayıplardan çok daha az.” açıklamalarında bulundu.

14’Ü ÇOCUK 352 SİVİL ÖLDÜ

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna saldırılarında 14’ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116’sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.