Rusya: Kazakistan'daki huzursuzluk, bizi bile şaşırttı

Rusya: Kazakistan'daki huzursuzluk, bizi bile şaşırttı

Kremlin Sözcüsü Peskov, şiddet görüntüleri için "Rusya'ya sürpriz oldu" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'da yaşanan iç karışıklık hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Kazakistan'a barış gücü göndermesine ilişkin, "Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden uzaklaştırmanız çok zordur." demişti.

GÜNDEM KAZAKİSTAN'DAKİ KARIŞIKLIK

Buna karşılık Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalılar evine geldiğinde, hayatta kalmak, soyguna veya tecavüze uğramamak zor oluyor." açıklamasını yapmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'da yaşanan karışıklığın "herkesi şaşırttığını" söyledi.

"RUSYA'YA SÜRPRİZ OLDU"

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkese sürpriz oldu. Yanılmıyorsam, Kazak makamlarının yanı sıra Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Rusya'ya da sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

TASS'ın haberine göre, Rus Sözcü, koordinasyon düzeyi ve gelişmiş müttefik ilişkileri sayesinde yaşanan zorluklara uygun bir yanıt verildiğini sözlerine ekledi.