Duma Başkanı Volodin, "Zelensky'nin nükleer silahları olsaydı neler yapabileceğini hayal edin" dedi.

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Ukrayna ve NATO konularında konuştu.

Volodin, Kiev'in NATO'nun "kabiliyetsizliğini" dünyaya üç kez teşhir ettiğini savundu.

"NATO'nun sonunun başlangıcı"

"Açıkçası, bu NATO'nun sonunun başlangıcıdır." iddiasında bulunan Volodin, "İşin en ilginç yanı, NATO silahlarıyla beslenen Kiev rejiminin şimdi onu mezara götürmesi." ifadesini kullandı.

Volodin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gerekçelerini şu şekilde sıraladı:

"Zelensky'nin nükleer silahları olsaydı neler olabileceğini hayal edin"

"Bir Rumen savaş uçağının Karadeniz üzerinde füzeyle düşürülmesi; Zagreb'de patlamadan önce tamamı NATO üyesi olan Romanya, Macaristan ve Hırvatistan üzerinde uçan bir insansız hava aracı ve Polonya'yı vuran bir Ukrayna füzesi."

TASS'ın haberine göre, aynı Rus yetkili, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky'nin nükleer silahları olsaydı neler yapabileceğini hayal edin." diye ekledi.