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    Rusya, Kiev’deki merkezi ısıtma sistemini vurdu

    Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemlerini vurduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 23:05
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    Rusya, Kiev’deki merkezi ısıtma sistemini vurdu

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarındaki en önemli hedef olan başkent Kiev’e saldırılar artarak devam ediyor.

    Rusya, Kiev’e yönelik son saldırısında Kievliler için hayati öneme sahip olan ısıtma hatlarını vurdu.

    ISITMA SİSTEMLERİNİ VURDU

    Kiev’in batısındaki tren istasyonu yakınında bulunan merkezi ısıtma merkezine atılan roket ile Kiev’in birçok mahallesine ısıtma sağlanamayacağı ifade edildi.

    "KİEV'İ DONDURMAK İSTİYORLAR"

    Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko saldırıya tepki göstererek, "Kiev’i dondurmak istiyorlar. Tren istasyonu yakınındaki büyük bir ısıtma ana hattı saldırıyla tahrip edildi" dedi.

    Öte yandan Rusya, dün Kiev’deki televizyon kulesini hedef almış saldırıda 1’i gazeteci olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

    Rusya, Kiev’deki merkezi ısıtma sistemini vurdu #1


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