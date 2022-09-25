Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
352.050
-0.59%
BTXN Coin
10.04
23.19%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Rusya: Kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmiyoruz

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, NATO ve ABD ile çatışma peşinde olmadıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya: Kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmiyoruz

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasında, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız." dedi.

    Blöf yapmadığını söyleyen Putin, "Karşılık vermek için çok fazla silahımız var." ifadesini kullandı.

    Rus Dışişleri, Putin'in sözlerine açıklık getirdi

    Rus liderin açıklaması, Batılı ülkelerin tepkisine neden oldu. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan, konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmiyoruz." diye konuştu.

    "NATO ve ABD ile çatışma istemiyoruz"

    Ryabkov, Moskova olarak NATO ve ABD ile "açık çatışma" istemediklerini vurguladı.

    Aynı Rus yetkili ayrıca, durumun daha fazla tırmanmasını istemediklerini sözlerine ekledi.

    Rusya'nın nükleer savaş başlığı sayısı

    El Cezire'nin aktardığına göre, Rusya'nın 5 bin 977 nükleer savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor.

    Halihazırda yaklaşık 1588 savaş başlığının konuşlandırıldığı, bunların da kıtalararası füzelerde ve ağır bombardıman üslerinde bulundukları anlamına geldiği kaydedildi.

    Rusya: Kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmiyoruz #1

    Rusya: Kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmiyoruz #2


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Kocaeli'de 17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı 
    İç Haber

    Kocaeli'de 17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı 

    'Adaylarını ya Amerika ya Avrupa belirleyecek'
    Politika

    'Adaylarını ya Amerika ya Avrupa belirleyecek'

    Görüş Bildir