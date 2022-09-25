Rusya: Kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmiyoruz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, NATO ve ABD ile çatışma peşinde olmadıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasında, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız." dedi.

Blöf yapmadığını söyleyen Putin, "Karşılık vermek için çok fazla silahımız var." ifadesini kullandı.

Rus Dışişleri, Putin'in sözlerine açıklık getirdi

Rus liderin açıklaması, Batılı ülkelerin tepkisine neden oldu. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan, konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmiyoruz." diye konuştu.

"NATO ve ABD ile çatışma istemiyoruz"

Ryabkov, Moskova olarak NATO ve ABD ile "açık çatışma" istemediklerini vurguladı.

Aynı Rus yetkili ayrıca, durumun daha fazla tırmanmasını istemediklerini sözlerine ekledi.

Rusya'nın nükleer savaş başlığı sayısı

El Cezire'nin aktardığına göre, Rusya'nın 5 bin 977 nükleer savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor.

Halihazırda yaklaşık 1588 savaş başlığının konuşlandırıldığı, bunların da kıtalararası füzelerde ve ağır bombardıman üslerinde bulundukları anlamına geldiği kaydedildi.