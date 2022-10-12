Rusya, Kırım köprüsündeki patlamayla ilgili 8 şüpheliyi yakaladı

FSB, patlamanın Kiev tarafından organize edildiğini düşünüyor. Yapılan açıklamada, gözaltına alınanlarla ilgili bilgi verildi.

Kırım adasını karaya bağlayan köprü havaya uçuruldu.

Yaşanan patlama sonucu köprüde ağır hasar meydana geldi.

Rus güçleri, gelişme üzerine Ukrayna'nın farklı noktalarına saldırılar düzenledi.

8 şüpheli gözaltında

Son olarak Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), geçen cumartesi günü Kırım köprüsüne zarar veren patlamayla ilgili olarak 5 Rus ve 3 Ukrayna ve Ermenistan vatandaşının gözaltına alındığını söyledi.

FSB: Patlamanın arkasında Ukrayna var

Patlamayla ilgili FSB'nin açıklamasında şu iddia öne sürüldü:

"Patlama, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü ve direktörü Kyrylo Budanov tarafından düzenlendi."

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna, patlamaya karıştığını resmi olarak doğrulamadı, ancak bazı Ukraynalı yetkililer yaşananları "kutladı".

Kırım Köprüsü'ndeki patlama anı ViDEO



