Rusya korona aşısını kasımda kullanmaya başlayacak

Rusya, bulduğu koronavirüs aşısını, kasım ve aralıkta riskli gruplarda kullanılmaya başlayacağını duyurdu.

Dünya genelinde Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar 25 milyondan fazla insan enfekte olurken, 850 binden fazla can kaybı yaşandı.

Sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı tamamen durma noktasına getiren virüs salgınını önlemek ve etkilerini ortadan kaldırmak için dünya genelinde birçok aşı çalışması başlatıldı.

AŞI KULLANIMI BU YİL BİTMEDEN BAŞLAYACAK

Bu çalışmadan biri olan Rus bilim adamlarının projesi Sputnik V aşısının, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin tarafından başarılı olduğu dünyaya duyuruldu.

Dünya genelinde koronavürüs aşısını geliştiren ilk ülke olan ve bunun için resmi başvuruları yapan Rusya, aşının kullanımına bu yıl başlıyor.

RİSKLİ GRUPLAR KASIM-ARALIK AYLARINDA AŞILANACAK

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ülke içindeki riskli gruplar için toplu aşılamanın Kasım veya Aralık ayı içerisinde başlayacağını duyurdu.

Rusların geliştirdiği aşı, insan adenovirüsünün iki serotipinden oluşuyor. Her iki serotip de yeni coronavirüsün S-antijenlerini içeriyor. Antijenler hücrelere girip bağışıklık yanıtı üretiyor. Aşı iki dozda uygulanıyor.



Ruslar, aşının iki yıla kadar koruma sağlayacağını iddia ediyor. Ancak bu konuda sağlam bilimsel kanıtlar ortaya konulmadı. Risk grupları üzerindeki etkinliği de bilinmiyor.