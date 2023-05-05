Rusya: Kremlin'e saldırıya somut karşılık vereceğiz Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın ve Batılıların yalan söylediğini belirtti. Rus yetkili, "Konuşarak cevap vermeyeceğiz" dedi.

AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gündeminde, Kremlin'e saldırılar vardı.

Hindistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında konuşan Lavrov, İHA'lı saldırılara karşılık vereceklerini söyledi.

"Konuşarak cevap vermeyeceğiz"

Kremlin'e, Ukrayna tarafından yapıldığı belirtilen İHA saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Rus basınına şunları söyledi:

Bu, açıkça düşmanca bir eylemdi. Kievli teröristlerin bunu efendilerinin bilgisi olmadan gerçekleştiremeyeceği kesinlikle açık.



Bu 'casus belli' (savaş nedeni) mi, değil mi diye konuşarak cevap vermeyeceğiz; somut eylemlerle karşılık vereceğiz. Çok fazla sabrımız var.

"Yalan söyleme yetenekleri çok iyi biliniyor"

ABD ve Ukrayna'nın Kremlin'e yapılan saldırılarla ilgili suçlamaları reddetmesini eleştiren Lavrov, "Ukraynalı ve Batılı dostlarımızın yalan söyleme yetenekleri çok iyi biliniyor." dedi.

Lavrov, tüm bu durumun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky liderliğindeki yönetimin eylemlerinden çok daha derin bir krizi gösterdiğini vurguladı.

"Zelensky ve ekibi her şeyi yapıyor"

Kremlin'e yapılan İHA saldırısının Ukrayna ile ilgili durumu nasıl etkileyeceğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Lavrov, şu ifadeleri kullandı: