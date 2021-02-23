Rusya Liberal Demokrat Parti lideri: Devlet görevlisi en fazla 100 kilo olmalı

Vladimir Jirinovskiy bir radyo da verdiği demeçte devlet görevlilerinin en fazla 100 kilo, sivil vatandaşların ise 80 kilo olması gerektiğini söyledi.

Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy, Komsomolskaya Pravda radyosuna verdiği demeçte devlet görevlileri için ilginç bir öneride bulundu.

EN FAZLA 100 KİLO OLMALI

Devlet görevlileri için vücut ağırlığı standardının en fazla 100 kilogram olması gerektiğini savunan Jirinovskiy, öfkeli bir üslupla, “Devlet görevlisinin ağırlığı en fazla 100 kilogram olmalı. 120, 150 kilogram da ne demek?” açıklamasını yaptı.

''YASAL SINIRLAMA GETİRİLMELİ''

Sıradan vatandaşlara da hiç acımayan politikacı, bu kişilerin vücut ağırlıklarının 80 kilogramla sınırlı olması gerektiğini savundu ve bu yönde yasal sınırlama getirilmesini önerdi.

Devletin fazla kilolu kişilerin tedavisi için çok fazla para harcamak zorunda kaldığını vurgulayan Jirinovskiy, “Aynı zamanda kendilerini normal hisseden kişilere yönelik devlet ödenekleri eksik kalıyor” ifadelerini kullandı.

Jirinovskiy daha önce Devlet Duması toplantılarında şişelerdeki suyu bitirmeyen milletvekillerine israfın önlenmesi için suyun daha küçük şişelerde verilmesini, ayrıca parlamentoda ‘Pepsi’ günlerinin düzenlemesini önermişti.