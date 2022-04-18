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    Rusya Lviv'e 5 roketle saldırdı

    Rus ordusu tarafından 5 roketle vurulan Lviv kentinde, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.
    • 18.04.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 12:29
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    Rusya Lviv'e 5 roketle saldırdı

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 54 gündür sürüyor.

    Rus ordusunun hedefi olan Ukrayna kentleri, bombardımanlar altında kalıyor.

    Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Rusya'nın kente 5 roketle saldırı düzenlendiğini bildirdi.

    "İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı"

    İHA'nın haberine göre; saldırıya yönelik açıklama yapan Sadoviy, "Şehir 5 roketle vuruldu. Ekipler olay yerinde müdahalelerini sürdürüyor. Roketlerden biri lastikçiye isabet etti. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü ve aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Yaklaşık 40 araç zarar gördü. Patlama yerine yakın bulunan ve tahliye edilen vatandaşların yaşadığı bir otelin camları kırıldı. Levandovskaya ve Shevchenko caddeleri trafiğe kapatıldı." ifadelerini kullandı.

    Acil Durumlar Servisi’nin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

    Rusya Lviv'e 5 roketle saldırdı

    Rusya Lviv e 5 roketle saldırdı #1

    Rusya Lviv e 5 roketle saldırdı #2


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