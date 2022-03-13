Rusya Maliye Bakanı: Rezervlerimizin 300 milyar dolarını kullanamaz haldeyiz

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırı devam ediyor.

Batılı ülkeler tarafından yapılan yaptırımlar, Rusya'nın yaptığı saldırının 'cezası' olarak nitelendirilirken, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'dan bir açıklama geldi.

Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-1’e yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği tarafından dondurulan rezervlerine ilişkin konuştu.

"REZERVLERİN 300 MİLYAR DOLARINI KULLANAMIYORUZ"

Rusya'nın toplam 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğuna işaret eden Siluanov, "Şimdi rezervlerin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz. Rezervin bir kısmı da Çin'de ve Batı şimdi Çin'e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor." dedi.

"ÇİN İLE İŞBİRLİĞİNİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Anton Siluanov, "Batılı pazarlar kapandığı için Çin ile iş birliğinin katlanarak artacağını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Siluanov, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söylemişti.