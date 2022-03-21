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    Rusya: Mariupol'de insani yardım koridorları açılacak

    Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Mart sabah itibari ile Mariupol'den insani yardım koridorlarının açılacağını duyurdu.
    • AA
    • 21.03.2022 - 03:49
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 04:19
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    Rusya: Mariupol'de insani yardım koridorları açılacak

    Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, yaptığı açıklamasında, Ukrayna’daki insani yardım koridorları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    SAAT 10'DA İNSANİ YARDIM KORİDORU AÇILACAK

    Mizintsev Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Mariupol'den doğu ve batıya insani yardım koridorlarının açılacağını belirtti.

    Rusya: Mariupol de insani yardım koridorları açılacak #1

    YARIM SAAT ÖNCE ATEŞKES ÇAĞRISI

    Mizintsev, taraflara sabah saat 09.30'dan itibaren karara uymak için ateşkes çağrısında bulundu.

    Rusya: Mariupol de insani yardım koridorları açılacak #2

    Rusya: Mariupol de insani yardım koridorları açılacak #3

    Rusya: Mariupol de insani yardım koridorları açılacak #4

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