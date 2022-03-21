Rusya: Mariupol'de insani yardım koridorları açılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Mart sabah itibari ile Mariupol'den insani yardım koridorlarının açılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, yaptığı açıklamasında, Ukrayna’daki insani yardım koridorları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SAAT 10'DA İNSANİ YARDIM KORİDORU AÇILACAK

Mizintsev Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Mariupol'den doğu ve batıya insani yardım koridorlarının açılacağını belirtti.

YARIM SAAT ÖNCE ATEŞKES ÇAĞRISI

Mizintsev, taraflara sabah saat 09.30'dan itibaren karara uymak için ateşkes çağrısında bulundu.