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Rusya Merkez Bankası: 90'lardan bu yana en büyük kriz

Rusya Merkez Bankası: 90'lardan bu yana en büyük kriz

Rusya Merkez Bankası, hazırladığı raporda savaş sonrasında başlayan krizin, Rus ekonomisi için 90'lı yıllardan bu yana yaşanan en önemli zorluklardan biri olduğunu belirtti.