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    Rusya Merkez Bankası: 90'lardan bu yana en büyük kriz

    Rusya Merkez Bankası, hazırladığı raporda savaş sonrasında başlayan krizin, Rus ekonomisi için 90'lı yıllardan bu yana yaşanan en önemli zorluklardan biri olduğunu belirtti.
    • 11.05.2022 - 21:59
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    Rusya Merkez Bankası: 90'lardan bu yana en büyük kriz

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile başlayan savaş üçüncü ayına gürmek üzere.

    Bir yanda çatışmalar devam ederken, savaşın ekonomik boyutu yaptırımlar nedeniyle Rusya'da yıkıcı oldu.

    Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Para politikası Raporu – Mayıs 2022"de, yaptırımlar ışığında Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

    Yaptırımların 2024'e kadar sürmesi bekleniyor

    Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların 2024'e kadar sürmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, "Genel olarak devam eden belirsizlikler ve Rus ihracatına yönelik kısıtlamalar, küresel emtia piyasalarındaki fiyatları yüksek tutmaya devam edecek." değerlendirmesine yer verildi.

    İhracat ürünleri indirimli fiyattan satılmaya devam edilecek

    Rusya'nın ana ihracat ürünlerini indirimli fiyatlarla satmaya devam edeceği görüşüne yer verilen raporda, bu durumun, Rus ihracatını "değer" bakımından olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.

    90'lı yıllardan sonra en büyük kriz

    Raporda, Rus ekonomisinin 2023 ortası itibarıyla yaptırımlara önemli oranda uyum sağlayacağı kaydedilirken "2022 krizi, Rus ekonomisi için 90'lı yıllardan bu yana yaşanan en önemli zorluklardan biri. Rus hükûmeti ve Rusya Merkez Bankası, ekonomideki yapısal değişikliği destekleyecek." ifadesine yer verildi.

    Rusya'nın dış ticarette düşen hacminin yeni fırsatlar yaratacağına işaret edilen raporda, Rus ekonomisinde iç pazara yönelik ticaretin payında artış yaşanacağı öngörüsü paylaşıldı.

    Rusya Merkez Bankası: 90 lardan bu yana en büyük kriz #1


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