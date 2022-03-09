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    Rusya Merkez Bankası, döviz satışlarını askıya aldığını duyurdu

    Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.
    • AA
    • 09.03.2022 - 02:23
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    Rusya Merkez Bankası, döviz satışlarını askıya aldığını duyurdu

    Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomideki son durum göz önüne alınarak yapılan düzenleme kamuoyu ile paylaşıldı.

    BANKALAR DÖVİZ CİNSİNDEN SATIŞ YAPAMAYACAK

    Buna göre bankaların 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında döviz cinsinden satış yapamayacakları belirtildi.

    Açıklamada döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin de maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus Rublesi olarak çekebileceği kaydedildi.

    Rusya Merkez Bankası, döviz satışlarını askıya aldığını duyurdu #1


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