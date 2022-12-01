Petrol
88.09
1.29%
Euro
19.5747
0.91%
Dolar
18.6299
-0.01%
Altın
1.071
1.06%
Borsa
5042
1.29%
Bitcoin
323.164
1.32%
BTXN Coin
5.56
0.36%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Rusya: NATO Ukrayna'daki savaşı uzatıyor

    Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun Ukrayna'daki savaşı uzattığını belirterek, "NATO, halen Ukrayna rejimine savaşı dayatıyor, Ukrayna’ya silah gönderiyor" dedi.
    • 01.12.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya: NATO Ukrayna'daki savaşı uzatıyor

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın, "Ukrayna'nın ileride NATO üyesi olabilmesi için önce egemen ve bağımsız bir devlet olarak kalabilmesi gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu, NATO’nun aydınlandığı anlamına gelmez." dedi.

    "NATO savaşı dayatıyor"

    Peskov, "NATO, halen Ukrayna rejimine savaşı dayatıyor, son Ukraynalıya kadar savaşı tercih ediyor, Ukrayna’ya silah gönderiyor. Böylece, ittifak, savaşı uzatıyor ve Ukrayna yönetimi için durumu zorlaştırıyor." diye konuştu.

    Rusya: NATO Ukrayna daki savaşı uzatıyor #1

    "Bu girişimler tarafımızca kabul edilmeyecektir"

    Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin soruşturulması için mahkemenin kurulması yönündeki girişimlerine de değinen Peskov, "Bu girişimlerin meşruiyeti olmayacak. Bunlar, tarafımızca kabul edilmeyecek ve kınanacak." ifadelerini kullandı.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rusya tarafından işlenen savaş suçlarının soruşturulması amacıyla özel bir mahkemenin kurulması gerektiğini belirtmişti.

    Rusya: NATO Ukrayna daki savaşı uzatıyor #2


    30 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
    Medya

    30 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

    Maltepe'deki kadın sürücü çarpıştığı motosikletliyle tartıştı
    3. Sayfa

    Maltepe'deki kadın sürücü çarpıştığı motosikletliyle tartıştı

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir