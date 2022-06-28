Rusya: NATO'nun Kırım'a müdahalesi Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açar

Ülkenin eski Başbakanı Medvedev, 'Rusya'nın parçası' olarak tanımladığı Kırım'a yönelik girişimin 'felakete neden olacağını' savundu.

Moskova'dan, özellikle son dönemde sıklıkla Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili dile getirilen söylemler artış gösteriyor.

Batı'nın Ukrayna'da nükleer savaş tehdidini göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni bir dünya savaşı çıkması ihtimali için "Gerçek bir risk." ifadesini kullanmıştı.

Bir açıklama da Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den geldi.

Yeni savaş söylemleri

Medvedev, herhangi bir NATO üyesi devlet tarafından Kırım yarımadasına yapılacak müdahalenin, kendileri için "Üçüncü Dünya Savaşı"na yol açabilecek savaş ilanı anlamına geleceğini söyledi.

Medvedev, "Kırım, bizim için Rusya'nın bir parçası ve sonsuza kadar da öyle olacak. Kırım'a yönelik herhangi bir girişim, ülkemize karşı bir savaş ilanıdır." dedi.

"Üçüncü Dünya Savaşı çıkar"

Reuters'ın haberine göre, konuşmasının devamında Medvedev, "Bu (girişim) bir NATO üyesi devlet tarafından yapılırsa, tüm Kuzey Atlantik ittifakıyla çatışma anlamına gelir; Üçüncü Dünya Savaşı. Tam bir felaket." ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya yorumu: Misilleme adımları atarız

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması ihtimaline de değinen Medvedev, bunun gerçekleşmesi halinde Rusya'nın, sınırlarını güçlendireceğini ve "misilleme adımlarına hazır olacağını" dile getirdi.

Medvedev, İskender füzelerinin sınır hattına yerleştirilmesinin, misilleme adımları kapsamında yer aldığını sözlerine ekledi.