Rusya: NATO'nun sınırlarımızın yakınındaki faaliyetlerinden ciddi endişe duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO'nun sınırlarımızın yakın çevresinde, özellikle Baltık Devletleri ve Polonya'daki faaliyetlerinden ciddi şekilde endişe duyuyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Federasyonu ile Belarus arasında diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 30. yıl dönümü vesilesiyle Belarus'un başkenti Minsk'i ziyaret etti.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lavrov, "NATO'nun sınırlarımızın yakın çevresinde, özellikle Baltık Devletleri ve Polonya'daki faaliyetlerinden ciddi şekilde endişe duyuyoruz.

"Gerilimin daha da artmasına sebep oluyor"

Ortak kanaatimiz, bu tür eylemlerin açıkça çatışmacı bir karaktere sahip olduğu ve Avrupa güvenlik alanında geriliminin daha da artmasına ve parçalanmasına yol açacağı yönündedir." ifadelerini kullandı.

"Güvenliğin bölünmezliği ilkesini yıktılar"



Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 1990'lı yılların sonunda ve 2010 yılında ilan ettiği "güvenliğin bölünmezliği ilkesi "ni yıktığını söyleyen Lavrov, "Batı, böylece, 'hiçbir devlet, kendi güvenliğini başkalarını tehlikeye atma pahasına güçlendirmemelidir' prensibini eylemleriyle gömdü." diye konuştu.

Mevkidaşıyla görüşmesinde biyolojik güvenliğe özel önem verdiklerini aktaran Lavrov, Amerikalıların eski Sovyet cumhuriyetlerindeki faaliyetlerinin "çok ama çok tehlikeli " olduğunu belirtti.

"Ulusal güvenliğimize tehdit olarak görüyoruz"

AA'nın haberine göre Lavrov, "Amerikalılardan askeri biyolojik faaliyetlerinin şeffaflığını sağlama arzusunu görmüyoruz. Bunu da ülkelerimizin ulusal güvenliğine yönelik tehdit olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.



