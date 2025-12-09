AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ve NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik iddialarına cevap verdi.

Avrupa ülkelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istediği yönündeki iddialarının yanlış olduğunu belirten Peskov, Putin'in bir NATO üyesini işgal etmeyi planladığına dair iddiaların da tamamen saçmalık olduğunu söyledi.

ALMANYA BAŞBAKANI'NIN AÇIKLAMALARINA SERT ÇIKTI

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in dün yaptığı "Putin'in eski Sovyetler Birliği'ni geri getirmek istediğine" yönelik açıklamasına değinerek, "Bu doğru değil. Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istemiyor; çünkü bu imkansız ve kendisi bunu defalarca söylemiştir.

Bu konuda konuşmak, ortaklarımıza saygısızlıktır. Görünüşe göre Merz Bey bunu bilmiyor." dedi.

"NATO'YA SALDIRACAĞIMIZ İDDİASI SAÇMALIK"

NATO ülkelerine saldırı iddialarına da cevap veren Peskov, şunları kaydetti:

NATO'ya saldırı hazırlığı içinde olduğumuz iddiası ise tamamen saçmalıktır.

AB VE NATO'NUN İDDİALARI

Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleri, 2022'de başlayan Ukrayna savaşından bu yana, Rusya'nın uzun vadeli stratejik hedeflerine ilişkin ciddi güvenlik kaygıları dile getiriyor.

Birçok Batılı lider, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının yalnızca bölgesel bir çatışma olmadığını, aksine Moskova'nın eski Sovyet etki alanını yeniden tesis etmeyi amaçlayan daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu savunuyor.

Almanya, Baltık ülkeleri ve Polonya gibi Rusya sınırına yakın ülkeler, muhtemel bir Rus askeri genişlemesi tehdidine karşı sert uyarılar yapıyor.

NATO, 2022'den bu yana Doğu Avrupa'daki askeri mevcudiyetini tarihin en yüksek seviyesine çıkarırken; Rusya'nın Ukrayna'da başarı kazanması halinde NATO topraklarına yönelik hibrit saldırılar veya doğrudan askeri eylemler ihtimalinin artacağını savunuyor.