Rusya, nükleer tatbikat konusunda ABD'yi bilgilendirdi

ABD'den yapılan açıklamada, "Rusya tarafından düzenlenen rutin bir yıllık tatbikat" denildi.

Rus ordusu, nükleer silahlarla tatbikat düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatbikatı çevrimiçi olarak takip etti.

Kremlin, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı." dedi.

ABD: Rusya bize bilgi verdi

Washington yönetimi, Moskova'nın nükleer tatbikat konusunda bilgilendirme yaptığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, Hava Kuvvetleri Sözcüsü General Patrick Ryder, "ABD bilgilendirildi. Daha önce de vurguladığımız gibi, bu Rusya tarafından düzenlenen rutin bir yıllık tatbikat." ifadelerini kullandı. Ryder, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

"Hedeflere başarıyla ulaşıldı"

Moskova'nın açıklamasına göre, tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyi denetlendi.

"Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı." denildi.