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    Rusya, Odessa'da havaalanını vurdu

    Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da havaalanını hedef aldı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada havaalanındaki pistin ağır hasar aldığı belirtildi.
    • 30.04.2022 - 23:42
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 23:50
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    Rusya, Odessa'da havaalanını vurdu

    Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da havaalanını hedef aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor.

    Odessa Havaalanı'nı bombaladı

    Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da havaalanını bombalamasının ardından Ukrayna tarafından açıklama geldi.

    İHA'nın haberine göre Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırılarının ardından havaalanındaki pistin ağır hasar aldığını ve kullanılamaz duruma geldiğini söyledi.

    8 kişi hayatını kaybetmişti

    Rusya'nın geçtiğimiz hafta Odessa'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

    Rusya, Odessa'da havaalanını vurdu VİDEO

    Rusya, Odessa da havaalanını vurdu #1


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