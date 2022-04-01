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    Rusya, Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı

    Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrine 3 İskender füzesinin atılmasının ardından, Ukrayna Hava Savunma Sistemleri füzeleri havada imha etti.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 22:08
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    Rusya, Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı

    Rusya Kırım’dan Ukrayna’nın Odessa şehrine İskender füzeleri attı.

    FÜZELER HAVADA İMHA EDİLDİ

    Yerel saatle 21.00 sıralarında atılan füzeler Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından havada imha edildi.

    Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maxim Marchenko yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri Kırım'dan Odessa’ya 3 İskender füzesi fırlattı, yaralılar var” dedi.

    Sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, olayda yaralı veya can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

    Rusya, Odessa ya 3 İskender füzesi fırlattı #1


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