Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
590.997
0.75%
BTXN Coin
25.88
-9.19%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı

    Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, 18 sivil ise yaralandı.
    • 23.04.2022 - 19:55
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 20:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı

    Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimlerini vurmayı sürdürüyor.

    Rus askerlerinin son olarak Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 18 Ukraynalı ise yaralandı.

    "Hayatını kaybedenler arasında 3 aylık bebek de var"

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak tarafından yapılan açıklamada, "Odessa’da 5 ölü, 18 yaralı var ve bu sayılar artabilir. Hayatını kaybedenler arasında ailesiyle ilk Paskalya bayramını kutlayacak olan 3 aylık bebek de var. Bu cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

    Rusya Odessa’yı vurdu VİDEO

    "Rusya'nın Odessa saldırısındaki hedefi terördür"

    İHA'ya göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Rusya’nın Odessa saldırısındaki hedefi terördür. Rusya terörizme sponsor olan ülke olarak kabul edilmeli, hiçbir diyalog kurulmamalı, iş yapılmamalı ve kültürel projeler görüşülmemeli. Medeniyetle ve barışçıl şehirleri roketle vuranlarla aramızda duvar olmalı" şeklinde konuştu.

    Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı #1

    Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı #2

    Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı #3

    Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı #4

    Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı #5


    İlginizi Çekebilir

    Adana Demirspor - Trabzonspor - CANLI SKOR
    Futbol

    Adana Demirspor - Trabzonspor - CANLI SKOR

    Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu
    Ekonomi

    Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Görüş Bildir