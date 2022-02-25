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    Rusya ordusu, Ukrayna kentlerinde direnişle karşılaştı

    Rusya ordusu, Ukrayna kentlerinde direnişle karşılaştı

    Donbas'ı özgür kılmak bahanesiyle Ukrayna'yı işgale girişen Rusya, birçok askeri tesisi vurmasına rağmen kentlere girince Ukrayna ordusunun direnişiyle karşılaştı.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 05:18
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 05:22
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    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon ile birlikte, ülkedeki çatışmalar giderek artmaya devam ediyor.

    İki ülkenin askerleri farklı bölgelerde karşı karşıya gelip, sıcak temasa girdi.

    UKRAYNA ASKERLERİ DİRENİYOR

    Rusya, Ukrayna'nın, Harkov, Odessa ve Sumi kentlerine saldırıları yoğunlaştırırken, Ukrayna askerleri de bu saldırılara aynı derecede yanıt veriyor.

    Akşam saatlerinde Rus ordusu birçok kente havadan ve karadan operasyonlar düzenlerken, birçok asker ve sivil bu saldırılarda hayatını kaybetti.

    Rusya ordusu, Ukrayna kentlerinde direnişle karşılaştı #1

    RUSYA, SUMİ KENTİNE KARA OPERASYONLARI BAŞLATTI

    Rusya sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Sumi kentinde de operasyonlarını sürdüren Rusya ise, kentte karşısında güçlü bir Ukrayna direnişi buldu.

    Bunun üzerine Rus ordusu, kentin üzerine roketler yağdırarak Sumi kentine kara operasyonlarına başladı.

    Kent sokaklarında çatışan Rus ve Ukraynalı askerler, birbirine aralıksız ateş açtı. Kentte hala çatışmalar devam ederken diğer kentlerde de çatışmaların dozunun arttığı öğrenildi.

    UKRAYNA RUS TANKLARINI VURDU

    Bölgeden gelen bazı görüntülerde ise Ukrayna'nın vurduğu Rus tank birliklerinin ağır darbe aldığı gözüküyor.

    Rusya ordusu, Ukrayna kentlerinde direnişle karşılaştı #2

    Rusya ordusu, Ukrayna kentlerinde direnişle karşılaştı #3

    BAZI RUS ASKERLERİ ESİR ALINDI

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus mekanize birliğine bağlı bazı askerlerin karşı direnişle esir alındığını açıkladı.

    Rusya ordusu, Ukrayna kentlerinde direnişle karşılaştı #4

    Rusya ordusu, Ukrayna kentlerinde direnişle karşılaştı #5

    Rusya ordusu, Ukrayna kentlerinde direnişle karşılaştı #6


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