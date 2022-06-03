Rusya, Pasifik Okyanusu'nda tatbikata başladı

Gemi, savaş uçakları ve helikopterlerin katılımıyla düğmeye basıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatın detaylarını paylaştı.

Pasifik Okyanusu, çeşitli askeri araçların katıldığı tatbikata sahne oluyor.

Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede tatbikat başlattıklarını duyurdu.

Tatbikata Pasifik Donanması'nın 40’tan fazla savaş gemisi, 20 savaş uçağı ve helikopter katılıyor.

Rusya'dan tatbikat hamlesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, donanma güçlerinin bugün başlattığı askeri tatbikatın uzak deniz bölgesinde Amiral Sergey Avakyants’ın komutasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Mareşal Krılov komuta gemisi, Mareşal Şapoşnikov fırkateyni, antidenizaltı gemiler ve korvetler, mayın tarama gemileri ile destek gemilerinin belirlenen alanlarda faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Muharebe eğitimi tatbikatları

"Tatbikat esnasında gemi grupları, deniz havacılığı ile sahte bir düşmanın denizaltılarını arayacak, taktik gemi gruplarının hava savunmasının organizasyonu yapılacak, yüzey ve hava hedeflerinde muharebe eğitimi tatbikatları yapacak. Ayrıca denizdeki kuvvetlerin lojistiği organize edilecek."

AA'nın haberine göre, Pasifik Okyanusu’ndaki tatbikat, plana uygun olarak 10 Haziran’a kadar sürecek.