Rusya, Prigojin'in kılık değiştirdiği fotoğraflarını yayınladı Rusya'da isyan eden paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, faaliyet gösterdiği birçok ülkeye kılık değiştirerek gittiği belirlendi. Rus hükümeti, Prigojin'in peruk koleksiyonu ve kılık değiştirdiği fotoğraflarını paylaştı.

ensonhaber.com Rusya''nın Ukrayna ile savaşı devam ediyor. Savaşın ikinci yılında Rusya tarihinin en kritik günlerini geçtiğimiz hafta yaşadı. Paralı asker şirketi isyan etti: Moskova'ya yürüyüş Ukrayna savaşında orduya destek veren, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakınlarından biri olarak paralı asker şirketi Wagner'i kuran Yevgeny Prigojin, isyan bayrağını açtı. Putin'i yanlış bilgilendirdiğini söylediği Rus ordusu komuta kademesi ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alan Prigojin, Moskova'ya yürüyüşe geçti. Büyük kaos yaşanan ülkede Prigojin, Belarus'a çekilmeyi kabul etti ve süreç tatlıya bağlandı. Ofislerinde arama yapıldı Prigojin'e ne olacağı merak konusuyken, Wagner'in Moskova ve St. Petersburg'taki ofislerinde arama yapıldı. Ofislerde yapılan aramalarda Prigojin'e ait peruklar ele geçirildi. Ülkelere kılık değiştirip girdiği ortaya çıktı Prigojin'in bu perukları kullanarak kılık değiştirdiği, Wagner'in faaliyet gösterdiği; Libya, Suriye, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelere kılık değiştirerek girdiği ortaya çıktı. Rus gizli servisi, Wagner'in Başkanı'nın kılık değiştirdiği fotoğraflar ve peruk koleksiyonunu yayınladı.