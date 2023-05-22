Rusya: Putin ve Erdoğan, çok ciddi siyasi figürlerdir Kremlin Sözcüsü Peskov, hem Putin'in hem de Erdoğan'ın geniş bir siyasi deneyime sahip olduğunu vurguladı. Peskov, "Popülizmle uğraşmıyorlar. Somut ve önemli konuları ele alıyorlar" dedi.