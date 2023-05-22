Rusya: Putin ve Erdoğan, çok ciddi siyasi figürlerdir

Moskova'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki diyaloğa ilişkin açıklama yapıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan ve Putin hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, söz konusu Rus ve Türk liderlerin, ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmekle ilgilenen "çok ciddi politikacılar" oluğunu söyledi.
"Popülizmle uğraşmayan çok ciddi siyasi figürler"
TASS'ın haberine göre, Sözcü Peskov, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Putin ve Erdoğan, engin siyasi deneyime sahip ve popülizmle uğraşmayan çok ciddi siyasi figürlerdir.
Peskov, konuşmasının devamında, "Onlar, söylediklerini kasteden politikacılar ve devlet adamlarıdır." diye ekledi.
"Somut ve önemli konuları ele alıyorlar"
Ankara-Moskova hattındaki ilişkilere değinen Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Türkiye liderlerinin önemli meseleleri masaya yatırdığını anlattı:
En önemlisi de karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkilerle ilgili somut ve önemli konuları ele almalarıdır. Bu, iki ülke halkları için önemli.