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Rusya'da korona vakaları artmaya devam ediyor

Rusya'da korona vakaları artmaya devam ediyor

Rusya, tespit edilen 232 bin 243 koronavirüs vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.