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- Rusya'da korona vakaları artmaya devam ediyor
Rusya'da korona vakaları artmaya devam ediyor
Rusya, tespit edilen 232 bin 243 koronavirüs vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.
- AA
- 12.05.2020 - 10:42
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki koronavirüs vakalarında 10 bin 899 kişilik artış yaşandı.
TOPLAM CAN KAYBI 2 BİN 116'YA ÇIKTI
Toplam vaka sayısının 232 bin 243'e ulaştığı ülkede, 107 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 2 bin 116'ya çıktı.
Rusya'da şu ana kadar 5.8 milyondan fazla kişiye koronavirüs testi yapıldı.