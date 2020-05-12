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    Rusya'da korona vakaları artmaya devam ediyor

    Rusya, tespit edilen 232 bin 243 koronavirüs vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.
    • AA
    • 12.05.2020 - 10:42
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    Rusya'da korona vakaları artmaya devam ediyor

    Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki koronavirüs vakalarında 10 bin 899 kişilik artış yaşandı.

    TOPLAM CAN KAYBI 2 BİN 116'YA ÇIKTI

    Toplam vaka sayısının 232 bin 243'e ulaştığı ülkede, 107 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 2 bin 116'ya çıktı.

    Rusya'da şu ana kadar 5.8 milyondan fazla kişiye koronavirüs testi yapıldı.

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