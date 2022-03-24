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    Rusya Savunma Bakanı Şoygu, sessizliğe büründü

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu, sessizliğe büründü

    Putin'e en yakın isimlerden Şoygu, günlerdir kamuoyuna görüntü vermedi. Rusya Savunma Bakanı'nın durumu, spekülasyonlara yol açtı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 11:56
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    Rusya-Ukrayna savaşı, bir ayı geride bıraktı.

    İki ülkenin güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "sağ kolu" olarak nitelendirilen Savunma Bakanı Sergey Şoygu hakkında soru işaretleri oluştu.

    GÜNLERDİR ORTALIKTA YOK

    Savaşın devam etmesine rağmen, Şoygu'nun yaklaşık iki haftadır ortalıkta görünmediğine dikkat çekildi.

    Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olan Şoygu'nun, en son 11 Mart'ta devlet televizyonunda göründüğü kaydedildi.

    "KALP SORUNU YAŞIYOR" İDDİASI

    Bu durum Şoygu'ya ilişkin spekülasyonları beraberinde getirdi. Hastalanmış olabileceği belirtilen Rus Savunma Bakanı'nın, kalbiyle ilgili yaşamış olabileceği olası bir soruna işaret edildi.

    Newsweek'in haberine göre, Şoygu'nun Savunma Bakanlığı'nın internet sitesindeki profili de 11 Mart'tan beri güncellenmedi.

    HALKA GÖRÜNTÜ VERMEDİ

    The Moscow Times gazetesinden Jake Cordell, Putin ve Şoygu'nun yemek yediği anlara ilişkin fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "12 gün boyunca kamuoyuna görünmedi. Putin ile 27 Şubat'ta nükleer bombaları yüksek alarma geçirme emrinin verildiği toplantıdan bu yana görülmedi." bilgisini paylaştı.

    Öte yandan Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un da 11 Mart'tan bu yana kamuoyu önüne çıkmadığı aktarıldı.

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu, sessizliğe büründü #1

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu, sessizliğe büründü #2

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu, sessizliğe büründü #3

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu, sessizliğe büründü #4


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