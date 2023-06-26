Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'daki birlikleri denetledi
AA

Wagner'in saatler içinde başlayan ve sona eren silahlı kalkışması sonrası Rusya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki çatışmalarda yer alan Rus birliklerini denetledi.

Şoygu'ya son durum brifingi verildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" bölgesinde bulunan Rusya'nın Batı Birlik Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna'da savaşan Rus birliklerini denetleyen Şoygu'ya, gurubun komutanı Yevgeniy Nikiforov sahadaki durumla ilgili bilgi verdi.

Ukrayna'ya karşı istihbaratın etkinleştirilmesini istedi

Burada askeri yetkililerle toplantı yapan Şoygu, savaşan birliklere desteğin sağlanması ve askerlerin güvenli konuşlandırılması için gerekli koşulların oluşturulmasının önemine işaret etti.

Şoygu, ordusunun, çatışma alanında planlarının keşfedilmesi için istihbaratın etkin şekilde çalıştırılması talimatını verdi.

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