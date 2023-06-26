Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'daki birlikleri denetledi Şoygu'ya sahadaki son durum hakkında brifing verildi. Rus Bakan, Ukrayna'nın faaliyetlerinin tespit edilmesi için istihbarat etkinleştirilmesini istedi.

AA

Wagner'in saatler içinde başlayan ve sona eren silahlı kalkışması sonrası Rusya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki çatışmalarda yer alan Rus birliklerini denetledi.

Şoygu'ya son durum brifingi verildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" bölgesinde bulunan Rusya'nın Batı Birlik Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna'da savaşan Rus birliklerini denetleyen Şoygu'ya, gurubun komutanı Yevgeniy Nikiforov sahadaki durumla ilgili bilgi verdi.

Ukrayna'ya karşı istihbaratın etkinleştirilmesini istedi

Burada askeri yetkililerle toplantı yapan Şoygu, savaşan birliklere desteğin sağlanması ve askerlerin güvenli konuşlandırılması için gerekli koşulların oluşturulmasının önemine işaret etti.

Şoygu, Ukrayna ordusunun, çatışma alanında planlarının keşfedilmesi için istihbaratın etkin şekilde çalıştırılması talimatını verdi.