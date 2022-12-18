Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.777
0.35%
BTXN Coin
6.99
-5.41%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’da savaşan Rus birlikleri denetledi

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna’daki savaşta yer alan Rus birliklerini denetlediği bildirildi.
    • 18.12.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’da savaşan Rus birlikleri denetledi

    24 Şubat'ta başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

    Bu kapsamda liderler askeri birlikleri denetleyerek askerlere moral veriyorlar.

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sergey Şoygu'nun, Rusya Güney Askeri Bölgesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

    Bakan Şoygu'nun Ukrayna’da savaşan Rus birlikleri denetlediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    Sergey Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus birlikleri denetledi

    "Şoygu'ya birliklerin eylemleri hakkında bilgi verildi"

    "Bakan Şoygu, birliklerin konuşlandığı bölgelerin etrafında uçuş yaparak, özel askeri operasyon bölgesinde ön cephede savaşan birliklerin pozisyonlarını kontrol etti. Şoygu, ön cephede askerlerle görüştü ve askerlere görevlerini yüksek performansla yerine getirdikleri için teşekkür etti. Şoygu'ya birliklerin eylemleri hakkında bilgi verildi. Savunma Bakanı, birliklere kapsamlı desteğin sağlanması organizasyonuna, askerlerin sahada konuşlandırılması şartlarına, tıbbi ve geri birliklerin çalışmalarına dikkat çekti."

    Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’da savaşan Rus birlikleri denetledi #1

    Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’da savaşan Rus birlikleri denetledi #2

    Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’da savaşan Rus birlikleri denetledi #3


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    İlk KYK ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 3 aylık KYK ne zaman ödenecek?
    Eğitim

    İlk KYK ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 3 aylık KYK ne zaman ödenecek?

    Ergin Ataman: Ben çok kötü bir koçum
    Basketbol

    Ergin Ataman: Ben çok kötü bir koçum

    Görüş Bildir