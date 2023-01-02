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Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 63 Rus askeri öldü

Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 63 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın füze saldırısı sonucu 63 Rus askerinin öldüğünü açıklarken, Ukrayna tarafı bu sayının 400 olduğunu iddia etti.