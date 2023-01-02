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- Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 63 Rus askeri öldü
Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 63 Rus askeri öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın füze saldırısı sonucu 63 Rus askerinin öldüğünü açıklarken, Ukrayna tarafı bu sayının 400 olduğunu iddia etti.
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 16:35
- Güncelleme : 02.01.2023 - 16:58
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat günü başlayan savaş, tüm hararetiyle sürüyor.
Atak bu kez Ukrayna tarafından geldi.
Ukrayna, Rus güçlerinin geçici olarak konuşlandırdığı Makiyiva bölgesine 6 HIMARS füzesiyle saldırdı.
63 Rus askeri öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, bu saldırı sonucunda 63 Rus askerinin öldüğünü açıkladı.
Rusya, ayrıca 2 füzenin düşürüldüğünü belirtti.
Ukrayna'dan 400 asker iddiası
Olayla ilgili Ukrayna tarafı ise 400 askerin öldürüldüğünü iddia etti.