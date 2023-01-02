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    Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 63 Rus askeri öldü

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın füze saldırısı sonucu 63 Rus askerinin öldüğünü açıklarken, Ukrayna tarafı bu sayının 400 olduğunu iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 16:35
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:58
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    Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 63 Rus askeri öldü

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat günü başlayan savaş, tüm hararetiyle sürüyor.

    Atak bu kez Ukrayna tarafından geldi.

    Ukrayna, Rus güçlerinin geçici olarak konuşlandırdığı Makiyiva bölgesine 6 HIMARS füzesiyle saldırdı.

    63 Rus askeri öldü

    Rusya Savunma Bakanlığı, bu saldırı sonucunda 63 Rus askerinin öldüğünü açıkladı.

    Rusya, ayrıca 2 füzenin düşürüldüğünü belirtti.

    Ukrayna'dan 400 asker iddiası

    Olayla ilgili Ukrayna tarafı ise 400 askerin öldürüldüğünü iddia etti.


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