Rusya Savunma Bakanlığı: Füzeler Ukrayna S-300'üne ait

Polonya'ya düşen füze ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı füzenin parçalarının Ukrayna S-300 hava savunma sistemine ait olduğunu açıkladı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Ukrayna suçladı Rusya reddetti

Ukrayna Rusya'yı suçlarken, Rusya iddiaları reddetti.

Rusya'dan Polonya'ya düşen füzeyle ilgili ilk açıklama geldi.

"Ukrayna S-300'üne ait"



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Polonya'da düşen füze parçaları Ukrayna'nın S-300'üne ait." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Yüksek hasassiyetli füzeler sadece Ukrayna'yı hedef aldı, bu hedefler Polonya sınırına en az 35 km uzaklıktaydı." denildi.





Biden Rusya'dan fırlatılma ihtimali düşük dedi

ABD Başkanı Joe Biden'da Polonya'ya düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan füzeye ilişkin "Rusya'dan fırlatılma ihtimali düşük" değerlendirmesi yapmıştı.

Biden G7 ve NATO'yu bilgilendirdi

Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre ise ABD Başkanı Biden, G7 ve NATO ortaklarını Polonya'daki patlamanın Ukrayna hava savunma sisteminden kaynaklandığı konusunda bilgilendirdi.



