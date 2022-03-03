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    Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi

    Ukrayna’daki son duruma ilişkin açıklama yapan Sözcü Konaşenkov, "Operasyonun başlamasından bu yana toplam 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi” dedi.
    • AA
    • 03.03.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 11:39
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    Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon 8 gündür devam ediyor…

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

    Konaşenkov, Ukrayna'da toplam 1612 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirtti.

    MARİUPOL KENTİNDE KUŞATMA ÇEMBERİ DARALDI

    Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkov, Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberinin daraldığını söyledi. Konaşenkov, "Rus askeri güçleri, Balakliya kentinin yanı sıra Vinogradnaya, Sartaka, Vodyanoe, Çistopolye, Novopoltavka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı." dedi.

    Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna nın 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi #1

    “TOPLAM 1612 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ”

    Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerini imha etmeye devam ettiklerini belirten Konaşenkov, başkent Kiev'in Lysa Hora bölgesindeki bir teknolojik radyo televizyon merkezini vurduklarını aktardı. Konaşenkov, "Operasyonun başlamasından bu yana toplam 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 62 komuta ve iletişim merkezi, 39 'S-300' hava savunma sistemi, 'Buk M-1' ve 'Osa', 52 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

    İMHA EDİLEN SİLAHLAR

    Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 62 uçak, 606 tank ve zırhlı araç, 67 çok namlulu roketatar, 227 havan topçusu, 405 özel askeri araç ve 53 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bilgisini paylaştı.


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