Rusya Savunma Bakanlığı’ndan ‘ihtiyatlı olun’ çağrısı Rus paralı asker grubu Wagner, darbeye teşebbüs etti. Rostov’u ele geçiren askerlere Rusya Savunma Bakanlığı, “İhtiyatlı olun” çağrısı yaptı.

AA

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladı.

Prigojin, orduyu karşılık vermekle tehdit etti.

Paralı askerleri sokağa döken Prigojin, darbeye teşebbüs etti.

'Kamplara saldırı' iddiası yalanlandı

Rostov’u ele geçiren paralı askerler, şimdi de gözünü başkent Moskova’ya dikti.

Prigojin’in Rostov üzerinden Moskova’ya ilerleyeceklerini duyurmasının ardından Moskova’da güvenlik önlemleri arttırıldı.

Wagner'in kamplarına saldırı gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları yalanlayan Rusya Savunma Bakanlığı, “ihtiyatlı olma” çağrısı yaptı.

"Silahlı bir isyana sürükleniyorsunuz"

Wagner savaşçılarının "yalanla (Yevgeniy) Prigojin'in suç içerikli macerasına ve silahlı bir isyana sürüklendikleri" kaydedilen bakanlık açıklamasında, "Yoldaşlarınızın birçoğu, kalıcı konuşlanma yerlerine güvenli şekilde dönebilmek için yardım isteyerek hatalarını çoktan anladı. Böyle bir yardım, başvuran tüm savaşçı ve komutanlara sağlandı." ifadelerine yer verildi.

'Güvenliğiniz garanti edildi'

Açıklamada, paralı savaşçıların ihtiyatlı olması ve mümkün olan en kısa sürede Rusya Savunma Bakanlığı veya kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle iletişime geçmesi istenerek herkesin güvenliğinin garanti edildiği duyuruldu.

Ceza davası açıldı

Öte yandan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise Wagner liderine karşı "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.