Rusya: Silah üretimini düzinelerce kat artırdık Rostec yetkilisi Ozdoyev, "Çeşitli silah türlerinin üretim hacimleri 2 ila 10 kata çıktı" dedi.

AA

Rusya, Ukrayna ile süren çatışmalar nedeniyle silah üretimini hızlandırıyor.

Ülkenin en büyük savunma sanayi şirketi Rostec, devam eden üretimle ilgili son durumu paylaştı.

Rostec’in Silah, Mühimmat ve Özel Kimyasallar Sanayi Direktörü Bekhan Ozdoyev, Ukrayna savaşı ile Rusya’da hızla artan savunma sanayi üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tüm bacalar tütüyor"

Rus savunma sanayisinin oldukça iyi durumda olduğuna işaret eden Ozdoyev, şöyle konuştu:

Büyük bir hızla ilerliyoruz, tüm bacalar tütüyor. Birliklere teslimatları sürekli, ritmik ve Rusya Savunma Bakanlığı ile mutabakata varılan takvimlere uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Üretim kapasitelerinde ciddi artış

Silah üretiminin bazı ürünlerde önemli oranda arttığını kaydeden Ozdoyev, şöyle dedi:

Devlet savunma siparişlerini yerine getiren şirketler gece-gündüz çalışıyor.



Çeşitli silah türlerinin üretim hacimleri 2 ila 10 kata çıkarken, bazı silah türlerinde ise düzinelerce kat arttı.

Füzeler, bombalar, top ve tank mermileri...

Üretimdeki artışın bariz şekilde tank, hafif zırhlı araç, çoklu roketatar sistemleri ve optik ekipmanlarda gerçekleştiğini anlatan Ozdoyev, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle Kinjal, İskender ve Pantsir sistemlerine yönelik füzeler, bombalar, top ve tank mermileri gibi ürünlerin üretimi artıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)