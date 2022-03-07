Rusya, 'soykırım' davasıyla ilgili duruşmaya katılmadı

Rusya, 'soykırım' davasıyla ilgili duruşmaya katılmadı

Kiev yönetimi, soykırım iddialarını Uluslararası Adalet Divanı'nda gündeme getirdi. Rusya ise duruşmaya iştirak etmeyeceğini belirtti.

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarını mahkemeye taşıdı.

Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yargı organındaki davada, Ukrayna'nın Rusya aleyhine 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ortaya koyduğu iddiaları dinleniyor.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

Mahkemenin ABD'li Başkanı Hakim Joan E. Donoghue, Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'nin ülkesinin söz konusu duruşmaya katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

"RUSYA'NIN DURDURULMASI GEREKİYOR"

Duruşmada konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç, "Rusya'nın durdurulması gerekiyor ve Divanın burada yapması gerekenler var." dedi.

Rusya'nın Soykırım Sözleşmesi'ni manipüle ettiği belirtilen Ukrayna'nın dava dilekçesinde, "Rusya'nın yalanları saldırgan ve ironik çünkü Rusya'nın Ukrayna'da soykırım planladığı görülüyor." ifadesi kullanıldı.

RUSYA'NIN DURUŞMALARA KATILMAMASI

Rusya'nın duruşmalara katılmama kararını yorumlayan Amsterdam Üniversitesinden Profesör Terry Gill, "Divanın çatışmaların sona erdirilmesine hükmetmesi halinde Rusya'nın bu tedbir kararına uyması için BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) yardımına başvurulabilir." dedi

Rusya'nın BMGK'de veto yetkisi olduğunu hatırlatan Gill, Ukrayna'nın dava açarak Rusya üzerinde diplomatik baskı oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

UKRAYNA'NIN BAŞVURUSU

Ukrayna, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle 26 Şubat'ta Rusya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu.

Ukrayna, Divandan, telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için acil "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulunmuştu.

Ukrayna, "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı" şeklindeki Rusya iddialarına karşı çıkarak, Rusya'nın Ukraynalıları soykırım kastıyla öldürdüğü iddiasında bulunmuştu.

SOYKIRIM İDDİALARI

Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etmiş, Rusya da bu yönetimleri tanımıştı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm ve militarizmden arındırmak" olduğunu belirtmişti.