Rusya: Sputnik V koronavirüs aşısı, ömür boyu bağışıklık sağlayabilir

Gamaleya'nın Direktörü Gintsburg, aşının ömür boyu işe yarayacağına dair umudu olduğunu söyledi.

Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan Sputnik V'yi geliştiren Rusya'daki Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Direktörü Aleksander Gintsburg, aşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus Interfax haber ajansına konuşan Gintsburg'a, koronavirüse karşı insanların ne sıklıkla yeniden aşılanması gerekeceği soruldu.

ANTİKOR TEPKİSİ ARAŞTIRILACAK

Gintsburg, antikor seviyelerinde düşüş olanları yeniden aşılayacaklarını, bu sayede ne kadar hızlı antikor tepkisi geliştirildiğini göreceklerini söyledi.

Rus yetkili, "Antikor tepkileri ikinci, üçüncü veya dördüncü günde koruyucu bir tepkiye dönerse, hafıza hücreleri oluşturdukları anlamına gelir. Bu da birincil aşılamadan sonra bağışıklık tepkilerinin korunduğu anlamına gelir." dedi.

Aleksander Gintsburg

"İKİ YIL DEĞİL, ÖMÜR BOYU..."

Söz konusu çalışmaların 1.5 yıl içinde yapılacağını dile getiren Aleksander Gintsburg, "Genel olarak, aşının bir veya iki yıl değil, ömür boyu işe yarayacağına dair bir umudum var. Kendime iki kez enjekte ettim." diye konuştu.

Gintsburg, vasiyetinde antikorlarını torunlarına bırakacağını sözlerine ekledi.