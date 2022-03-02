2 adet SU-25 tipi savaş uçağı, Kiev'in kuzeyindeki Irpin’de sivil yerleşim yerlerini vurdu. Bölgede birçok bina, harabeye döndü.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 7’nci gününde de devam ediyor…

Başken Kiev başta olmak üzere birçok bölgede sivil noktalar hedef alınıyor. Rus yetkililer sivillerin hedef alınmadığı yönünde açıklamalar yapsa da bölgeden gelen görüntüler gerçekleri ortaya koyuyor.

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet SU-25 tipi savaş uçağı, Kiev'in kuzeyindeki Irpin kentinde sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

ŞİDDETLİ PATLAMA SESİ DUYULDU

Saldırı anı bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırının gerçekleştirilmesi ile şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Rusya SU-25 uçağı ile sivil yerleşimleri vurdu ViDEO

BİNALAR HARABEYE DÖNDÜ

Kentte büyük paniğe yol açan saldırının ardından binaların da harabeye döndüğü görüldü.

Rus ordusunun kentte saldırılarının devam ettiği öğrenilirken, Ukrayna askerleri Rus birliklerini püskürtmeye çalışıyor.