Dolar
7.7554
0.6306%
Euro
9.2128
0.7557%
Altın
1888.58
0.0508%
Borsa
1281.05
-0.9234%
G. Altın
470.39
0.5156%
Bitcoin
129440.41
-0.0412%
EXEN Coin
12.33
0.24%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Rusya, Sudan'da donanma üssü kuracak

    Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rusya her türlü silah ve cephaneyi üsse getirebilecek.
    • AA
    • 17.11.2020 - 12:04
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 12:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, Sudan'da donanma üssü kuracak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan'da Rus donanma üssü kurulmasına ilişkin karara onay verdi.

    Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Sudan'daki Port Sudan şehrinde Rus donanma üssünün kurulmasına yönelik teklifi kabul edildi.

    SUDAN'DAN ÜS İÇİN ÜCRETSİZ ARAZİ

    Buna göre, üssün inşası için gerekli arazi Sudan tarafından ücretsiz sağlanacak. Rusya, üssü desteklemek için Sudan'daki havaalanları ve limanlar aracılığıyla ihtiyaç duyduğu her türlü silah, cephane ve diğer teçhizatı getirme hakkına sahip olacak.

    300 PERSONEL, 4 GEMİ

    İnşa edilmesi planlanan üste 300 personel ve nükleer güçle çalışanlar dahil 4 gemi aynı anda bulunabilecek.

    Rusya, Sudan da donanma üssü kuracak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir