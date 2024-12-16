Rusya, Suriye’deki askeri üsleri için nihai kararını vermedi

DHA

Esad rejimi tarihin karanlık sayfalarına gömülürken rejimin en büyük destekçisi Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin geleceği merak konusu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

"NİHAİ BİR KARAR VERİLMEDİ"

Peskov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuyla ilgili, “Şu anda bu konuyla ilgili nihai karar yok. Halihazırda ülkedeki durumu kontrol eden güçlerin temsilcileriyle iletişim halindeyiz. Bunlar diyalog sürecinde belirlenecek” dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ile Noel zamanı ateşkes ve tutuklu takası yapılmasını teklif ettiğini hatırlatan Peskov, Putin'in bunu desteklediğini fakat Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bu teklifi reddettiğini aktardı.