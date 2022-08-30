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    Rusya, Suriye'deki S-300'leri Kırım'a yerleştirdi

    Karadeniz'in kuzeyindeki savaşta hava savunmasını güçlendirmek isteyen Rus ordusu, Suriye'de konuşlandırdığı S-300'leri geri çekti.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 10:05
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    Rusya, Suriye'deki S-300'leri Kırım'a yerleştirdi

    Ukrayna ile savaşı sürdüren Rusya'nın, hava savunma sistemleri konusunda hamle yaptığı ortaya çıktı.

    Rus ordusu, daha önce Suriye'de konuşlandırdığı S-300 hava savunma sistemlerini, çatışmaların sürdüğü Kırım'a taşıdı.

    S-300'lerin transferi uyduda

    Uydu görüntülerine yansıyan anlarda S-300'lerin, daha önce konuşlandırıldığı Masyaf şehrindeki yerinde olmadığı ve buradan Tartus Limanı'na taşındığı görüldü.

    Reuters'ın haberine göre, Rusya, Ukrayna ile savaşta hava savunmasını güçlendirmek için böyle bir adım attı.

    Ukrayna savaşında hava savunma sistemi hamlesi

    Haberde, "Bu transfer, Ukrayna kuvvetlerinin son haftalarda düzenlediği zarar verici saldırılarına karşı Rus hamlesine işaret ediyor." denildi.

    Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Moskova yönetimi, 2015'ten beri Suriye'deki askeri varlığını sürdürüyor.

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