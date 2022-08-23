Rusya: Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri faaliyetler kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin atmaya hazırlandığı adımla ilgili konuştu. Lavrov, yeni askeri operasyonun 'kabul edilemez' olduğunu savundu.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yeni askeri operasyona hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırımızda 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir." demişti.

Türkiye'den operasyon sinyali

Erdoğan, Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceklerini söylemişti.

Suriye topraklarında askeri varlığı bulunan Rusya ise olası bir operasyondan "rahatsızlık" duyuyor.

Rusya: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'de yeni askeri faaliyetler kabul edilemez. Yeni askeri operasyonlara izin vermemek önemli." dedi.

Lavrov, bu açıklamayı, Moskova'da Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.